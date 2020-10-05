В Запорожье обнаружили нарколабораторию с товаром на 24 млн грн

В Запорожье два человека основали лабораторию по изготовлению психотропных веществ. Преступники организовывали деятельность через Telegram-канал.
Там они принимали заказы от клиентов со всей страны и присылали товары почтой.
Полиция обыскала дома и автомобили злоумышленников. Было выявлено два помещения, специально оборудованных для ведения наркобизнеса.
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Изъято технику, оборудование, наличные, черновые записи, банковские карты и накротические вещества, общая стоимость которых составляет приблизительно 24 млн грн.
Фигурантам дела вручат подозрение по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство и сбыт наркотических средств), им грозит до десяти лет за решеткой.
В Запорожье разоблачили поставщиков накротика Валера
Полиция задержала жителей Запорожья, которые торговали наркотическим веществом Валера. Они поставляли ее из Польши и Китая, а затем продавали в Украине.