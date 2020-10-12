У Києві поліція разом з СБУ та прокуратурою викрили діяльність транснаціонального злочинного угрупування, яке займалось контрабандою та збутом психотропних речовин.

За даними слідства, вони реалізовували продукцію на усій території України та у сусідніх країнах за допомогою інтернет-сайтів та чат-ботів у Telegram.

– У результаті проведення дев’яти санкціонованих обшуків на території Києва та Київської області виявлено лабораторію з виготовлення психотропної речовини PVP, склади зберігання готової продукції, а також call-центри, які приймали та обробляли замовлення з продажу психотропних речовин, – йдеться у повідомленні поліції.

Працівниками правоохоронних органів було вилучено понад 50 кг психотропної речовини PVP, майже 10 кг психотропної речовини амфетамін, понад 500 літрів прекурсорів та обладнання для виготовлення наркотиків, 5 одиниць вогнепальної зброї, понад 150 набоїв до них та документи.

Читайте: Плантації коноплі посеред подвір’я – на Миколаївщині затримали наркоторговців

Поліція затримала двох учасників за ст. 208 КК України. Ними виявились українці 1970 та 1976 років народження. Наразі вирішується питання щодо оголошення їм підозри у скоєнні злочину. Ще близько 100 осіб, які працювали операторами call-центру, розшукують.

Досудове розслідування ще триває, яке розпочали за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.











У Києві викрили лабораторію з виготовлення психотропних речовин / 3 фотографии

Нарколабораторії в Україні

У Запоріжжі виявили лабораторію з виготовлення психотропних речовин. Двоє злочинців організовували діяльність через Telegram-канал. Там вони приймали замовлення від клієнтів з усієї країни та надсилали товари поштою.

Було вилучено техніку, обладнання, готівку, чорнові записи, банківські карти та наркотичні речовини, загальна вартість яких приблизно становить 24 млн грн.