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Факты / Происшествия

Отошла на несколько минут: на Харьковщине полуторагодовалый ребенок выпал из окна

В Харьковской области в городе Вовчанск полуторагодовалый мальчик выпал из окна третьего этажа.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 11 октября от бригады скорой помощи, которая уже была на месте.

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Сейчас мальчик находится в харьковской больнице. Его состояние удовлетворительное. Ребенок получил ссадины и ушибы.

Несчастный случай произошел, когда 25-летняя мать ребенка на несколько минут вышла из комнаты. Мальчик залез на подоконник открытого окна, он оперся на москитную сетку и выпал.

Полиция квалифицировала этот инцидент как несчастный случай.

Происшествия Харьковщины

На Харьковщине учительница ударила школьницу книгой по голове. По данным полиции, ребенок листал книжку, это не понравилось учителю. Она не сделала замечание ученице, а подошла к ребенку, забрала книгу и ударила ею по голове девочки.

По результатам следствия, на учительницу составлен административный протокол по ст. 173-4 (Буллинг участника образовательного процесса).

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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