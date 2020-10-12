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Факти / Надзвичайні події

Відійшла на кілька хвилин: на Харківщині півторарічна дитина випала з вікна

На Харківщині у Вовчанську півторарічний хлопчик випав з вікна третього поверху.

Повідомлення про подію надійшло до поліції 11 жовтня від бригади швидкої допомоги, яка вже була на місці.

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Нині хлопчик знаходиться у харківській лікарні. Його стан задовільний. Дитина отримала садна та забої.

Нещасний випадок стався, коли 25-річна мати хлопчика на кілька хвилин вийшла з кімнати. Хлопчик заліз на підвіконня відчиненого вікна, він обперся на москітну сітку та випав.

Поліція кваліфікувала цей інцидент як нещасний випадок.

Надзвичайні події Харківщини

На Харківщині вчителька вдарила школярку книгою по голові. За даними поліції, дитина гортала книгу, це не сподобалось вчителю. Вона не зробила зауваження учениці, а підійшла до дитини, забрала книгу та вдарила нею по голові дівчини.

За результатами слідства, на вчительку складений адміністративний протокол за ст. 173-4 (Булінг учасника освітнього процесу).

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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