На Харківщині вчителька вдарила школярку по голові книгою

У Харківській області в Первомайському районі поліція встановлює обставини побиття дитини вчителькою навчального закладу.

Інцидент стався 10 вересня у Первомайському ліцеї №7 на уроці історії у 5-А класі. Вчителька вдарила школярку по голові книгою.

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За даними поліції, дитина під час уроку гортала сторінки книжки, що не сподобалось викладачу. Не зробивши зауваження, вчителька підійшла до дитини, забрала у нею книжку та вдарила нею по голові дівчинки.

Мати школярки написала відповідну заяву до поліції. Наразі усі матеріали передані до ювенальної превенції районної поліції.

Під час опитування однокласників дитини, вони підтвердили вчинок вчителя історії.

Щодо вчительки складений адміністративний протокол за ст. 173-4 (Булінг учасника освітнього процесу). Її загрожує штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів (850 – 1 700 грн) або громадські роботи від двадцяти до сорока годин.

Надзвичайні події Харківщини

20 вересня у Харківській області знайшли тіло 32-річного мешканця Кегичівського району на березі водоймища в селищі Слобожанське. Вбивцею виявився 17-річний хлопець.

Свідками злочину стали 16-річний мешканець села Козацьке і 19-річний мешканець села Антонівка.