У селищі Слобожанське Кегичівського району Харківської області 17-річного учня місцевого ПТУ підозрюють у жорстокому вбивстві 32-річного чоловіка.

Підліток побив, а потім втопив місцевого мешканця. Його понівечене тіло з переломами всіх ребер, травмами голови та всіх внутрішніх органів виловили у ставку.

Травми свідчать, що чоловік помирав у страшних муках. Після цього хлопець за допомогою гілки занурив тіло під воду.

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Але приховати сліди вбивства не вдалося, померлого винесло водою на берег, після чого місцеві мешканці викликали поліцію.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та з’ясовують обставини події.

За словами свідків, причиною холодної розправи стало начебто викрадення паспорту. Сам же підозрюваний не коментує вчинок.

Якщо його провину доведуть, йому загрожує до 15-ти років в’язниці.

Вбивство у Коростені

У Коростені Житомирської області з води виловили тіло чоловіка, яке перебувало у водоймі понад тиждень.

Померлого зв’язали та замотали у ряднину.

Обставини вбивства з’ясовує поліція.