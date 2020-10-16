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Факты / Происшествия

Более 20 ударов ножом: в Полтаве мужчина жестоко убил экс-жену

В Полтаве мужчина зарезал свою бывшую жену.

Он более 20 раз ударил женщину ножом, после чего отнес ее тело в ванную комнату.

Накануне женщина вернулась из-за границы, где жила с новым избранником-иностранцем, и решила встретиться с экс-мужем в квартире бывшей свекрови. Во время встречи и состоялась жестокая расправа.

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После того, как тело жертвы нашли, в убийстве сразу заподозрили свекровь. Однако позже правоохранителям удалось установить настоящего убийцу.

Бывшего мужа умершей задержали, ему грозит минимум семь лет лишения свободы.

Убийство в Днепре

10 октября во Днепре неизвестные жестоко убили женщину.

Ее изуродованное тело нашли в посадке.

Умершая была без одежды и с пробитой головой, ей камнем повредили лицо.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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