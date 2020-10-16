У Полтаві чоловік пошматував свою колишню дружину.

Він понад 20 разів вдарив жінку ножем, після чого відніс її тіло до ванної кімнати.

Напередодні жінка повернулася із-за кордону, де жила з новим обранцем-іноземцем, та вирішила зустрітися з екс-чоловіком у квартирі колишньої свекрухи. Під час зустрічі і відбулася жорстока розправа.

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Після того, як тіло жертви знайшли, у вбивстві одразу запідозрили свекруху. Однак пізніше правоохоронцям вдалося встановити справжнього вбивцю.

Колишнього чоловіка померлої затримали, йому загрожує щонайменше сім років позбавлення волі.

Убивство у Дніпрі

10 жовтня у Дніпрі невідомі жорстоко вбили жінку.

Її понівечене тіло знайшли у лісосмузі.

Померла була без одягу та з пробитою головою, їй каменем пошкодили обличчя.