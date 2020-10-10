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Факты / Происшествия

Голая и с пробитой головой: в Днепре обнаружили тело женщины

10 октября в Днепре нашли изуродованное тело 36-летней женщины, умершая была без одежды.

Ужасную находку обнаружила местная жительница. Тело лежало в посадке недалеко от дома №8 на улице Данилы Нечая.

На нем были следы насилия — голову женщины проломили камнем, повредив лицо.

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Несмотря на увечья, умершую удалось опознать. Причины и обстоятельства ее смерти установят эксперты. На месте происшествия работают правоохранители.

Тело в Днепре

Смерть администратора в Киеве

В октябре на продуктовом складе одного из магазинов в Киеве обнаружили тело 35-летней женщины.

Неизвестный мужчина зашел в магазин и стал наносить ей ножевые ранения.

От полученных травм женщина умерла на месте.

Источник: Информатор

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