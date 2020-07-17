Был уверен, что дело замнут: в Николаеве судят копа, который изнасиловал школьницу

В Николаеве 17 июля начался суд над экс-полицейским, которого обвиняют в изнасиловании одиннадцатиклассницы.

Фигурант дела работал инспектором ювенальной полиции Таировского отдела полиции Одессы и лично знал как девушку, так и ее мать.

Несмотря на результаты экспертизы, которые обнаружили биоматериал на белье школьницы, 29-летний Михаил Положенцев своей вины не признал.

По данным следствия, 17-летняя девушка была “подопечной” Положенцева, потому что из-за конфликтов с мамой часто убегала из дома.

После очередного побега мужчина воспользовался беспомощностью школьницы, пригласил к себе домой и изнасиловал.

В полицию потерпевшая обратилась после разговоров со школьным учителем, а подозрение обидчику вручили только через 5 месяцев.

За это время Положенцев успел уволиться, выехать за границу и вернуться обратно в Одессу. Экс-полицейский думал, что за это время дело замнут.

По решению суда 17 июля злоумышленника на два месяца поместили в камеру СИЗО, с возможностью внесения залога в размере 150 тыс. гривен.

Если вина будет доказана, экс-полицейский проведет за решеткой от 7 до 12 лет.

Сюжет Чрезвычайных новостей

Тем временем полиция расследует еще одно изнасилование в Одессе — 34-летний местный житель обвиняется в развращении 17-летней девушки, которую он согласился подвезти домой с пляжа.

По словам фигуранта, девушка была в состоянии сильного алкогольного опьянения и первой начала намекать на романтическое продолжение знакомства.

Однако потерпевшая доказывает, что мужчина воспользовался тем, что она от усталости уснула у него в автомобиле.