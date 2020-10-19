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Факты / Происшествия

В Дрогобыче сожгли Mercedes кандидату на пост главы ОТГ

В Дрогобыче 47-летний местный житель обратился в полицию из-за поджога транспортного средства.

— На оперативную линию 102 поступило сообщение от 47-летнего жителя города Дрогобыч, кандидата на пост главы Дрогобычской ОТГ, о том, что около 09.00 утра неизвестный мужчина поджег его автомобиль Mercedes, — рассказали в пресс-службе полиции.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства, а также ищут человека, причастного к совершению преступления.

Похищение прицепа с предвыборной агитацией

В конце сентября руководитель одной из политических партий сообщил, что во Львове похитили прицеп с агитационным баннером.

Полиция нашла злоумышленника в начале октября: им оказался 33-летний житель одного из сел области.

Прицеп марки Автобан нашли у него в гараже, а вот агитация исчезла бесследно.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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