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Факти / Надзвичайні події

У Дрогобичі спалили Mercedes кандидату на посаду голови ОТГ

У Дрогобичі 47-річний місцевий мешканець звернувся до правоохоронців через підпал транспортного засобу.

– На оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 47-річного мешканця міста Дрогобич, кандидата на посаду голови Дрогобицької ОТГ, про те, що близько 09.00 ранку невідомий чоловік підпалив його автомобіль Mercedes, – розповіли у прес-службі поліції.

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Правоохоронці встановлюють обставини, а також проводять заходи для встановлення особи, причетної до скоєння злочину.

Викрадення причіпу з передвиборчою агітацією

Наприкінці вересня керівник однієї із політичних партій повідомив, що у Львові викрали причіп з агітаційним банером.

Поліція знайшла зловмисника на початку жовтня: ним виявився 33-річний мешканець одного із сіл області.

Причіп марки Автобан знайшли у нього в гаражі, а ось агітація зникла безслідно.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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