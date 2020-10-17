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Факты / Украина / Общество

Нарушения избирательного процесса: полиция за сутки открыла 24 уголовных дела

Полицейские за минувшие сутки, 16 октября открыли 24 уголовных производства, связанных с нарушениями избирательного процесса.

Всего в полицию поступило 256 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Больше всего сообщений зафиксировано: 36 — в Киеве, 29 — в Киевской области, 24 — в Днепропетровской, 22 — в Донецкой, 15 — в Одесской, 14 — в Харьковской, 13 — в Николаевской, по 10 — в Закарпатской, Запорожской и Ровенской областях.

Нарушения избирательного процесса: полиция за сутки открыла 24 уголовных дела

Всего с 5 сентября, с тех пор как началась избирательная кампания, территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 5 206 сообщений, связанных с избирательным процессом.

Составлено 1 286 протоколов о совершении административных правонарушений.

Местные выборы 2020: вопросы и ответы

25 октября в Украине пройдут очередные местные выборы, на которых будут избираться региональные главы и депутаты.

Факты ICTV собрали главные вопросы и ответы о местных выборах 2020, в частности, как правильно заполнить бюллетени и повлияют зоны карантина в Украине на избирательный процесс.

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