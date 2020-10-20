Семьи погибших курсантов в авиакатастрофе под Чугуевом получили денежную помощь от государства.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

— 19 октября 2020 областными военными комиссариатами (ТЦК и СП) Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины проведена выплата единоразового пособия семьям курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил, которые трагически погибли 25 сентября 2020 в результате катастрофы самолета АН-26Ш, — сообщили в ВСУ.

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В штабе отмечают, что семьи получили компенсацию в размере 750-кратного прожиточного минимума.

Всего на выплаты пострадавшим семьям государство выделило около 1 миллиона 520 тыс. гривен. Деньги перевели на банковские счета, которые открыли семьи курсантов.

Сейчас правительственная комиссия работает над техническим расследованием катастрофы самолета АН-26Ш.

Семьям экипажа компенсация будет выплачена после окончательного официального установления обстоятельств и причин авиакатастрофы.

Авиакатастрофа под Чугуевом

25 сентября, под Харьковом упал самолет Ан-26. На борту находились 27 человек — экипаж и курсанты Харьковского университета Воздушных Сил.

Авиакатастрофа унесла жизни 26 человек. Одному курсанту удалось выжить.

Организация полетов уверяет, что катастрофа произошла в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя.