Сім’ї загиблих курсантів в авіакатастрофі під Чугуєвим отримали грошову допомогу від держави.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

– 19 жовтня 2020 року обласними військовими комісаріатами (ТЦК та СП) Сухопутних військ Збройних Сил України проведена виплата одноразової грошової допомоги родинам курсантів Харківського національного університету Повітряних сил, які трагічно загинули 25 вересня 2020 року внаслідок катастрофи літака АН-26Ш, – повідомили у ЗСУ.

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У штабі зазначають, що родини отримали компенсацію у розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму.

Загалом на виплати постраждалим родинам держава виділила близько 1 мільйона 520 тисяч гривень. Гроші переказали на банківські рахунки, які відкрили родини курсантів.

Нині урядова комісія працює над технічним розслідуванням катастрофи літака АН-26Ш.

Родинам екіпажу компенсацію виплатять після остаточного офіційного встановлення обставин та причин авіакатастрофи.

Авіакатастрофа під Чугуєвим

25 вересня, під Харковом впав літак Ан-26. На борту перебували 27 осіб – екіпаж і курсанти Харківського університету Повітряних Сил.

Авіакатастрофа забрала життя 26 людей. Одному курсантові вдалося вижити.

Організація польотів запевняє, що катастрофа сталася внаслідок відмови у роботі одного з блоків системи управління двигуна.