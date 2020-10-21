В Харьковской области произошло лобовое столкновение автомобилей ЗАЗ и Toyota. В результате ДТП погибли 41-летний водитель и 37-летняя пассажирка легковушки ЗАЗ.

— В иномарке находились двое мужчин — 21 и 19 лет. Они не пострадали и отказались от госпитализации. По предварительной информации, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в ГУ НП в Харьковской области.

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Авто разбито вдребезги: на Харьковщине столкнулись ЗАЗ и Toyota, двое погибших / 4 фотографии

ДТП в Хмельницкой области

13 октября во селе Гелетинцы Хмельницкой области легковой Volkswagen столкнулся с внедорожником Toyota Prado.

За рулем Toyota находился экс-заместитель военного прокурора Западного региона. В результате удара у легковика сорвало крышу. В Volkswagen ехали 47-летний мужчина и его жена. Супруги погибли на месте происшествия.