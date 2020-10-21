PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Авто роздавлене вщент: на Харківщині зіткнулися ЗАЗ та Toyota, двоє загиблих

У Харківській області відбулось лобове зіткнення автомобілів ЗАЗ та Toyota. В результаті ДТП загинули 41-річний водій та 37-річна пасажирка легковика ЗАЗ.

– В іномарці перебували два чоловіка – 21 та 19 років. Вони не постраждали та відмовилися від госпіталізації. За попередньою інформацією, молодики перебували в стані алкогольного сп’яніння, – розповіли у ГУ НУ у Харківській області.

Читайте: В Україні зросла кількість ДТП – статистика

  • На Харківщині зіткнулися ЗАЗ та Toyota, двоє загиблих
  • На Харківщині зіткнулися ЗАЗ та Toyota, двоє загиблих
  • На Харківщині зіткнулися ЗАЗ та Toyota, двоє загиблих
  • На Харківщині зіткнулися ЗАЗ та Toyota, двоє загиблих
  • На Харківщині зіткнулися ЗАЗ та Toyota, двоє загиблих
  • На Харківщині зіткнулися ЗАЗ та Toyota, двоє загиблих
  • На Харківщині зіткнулися ЗАЗ та Toyota, двоє загиблих
  • На Харківщині зіткнулися ЗАЗ та Toyota, двоє загиблих
Авто роздавлене вщент: на Харківщині зіткнулися ЗАЗ та Toyota, двоє загиблих / 4 фотографии

ДТП на Хмельниччині

13 жовтня у селі Гелетинці Хмельницької області легковий Volkswagen зіткнувся з позашляховиком Toyota Prado.

За кермом Toyota перебував екс-заступник військового прокурора Західного регіону. Внаслідок удару у легковика зірвало дах. У Volkswagen їхали 47-річний чоловік та його дружина. Подружжя загинуло на місці події.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка