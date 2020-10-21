У Харківській області відбулось лобове зіткнення автомобілів ЗАЗ та Toyota. В результаті ДТП загинули 41-річний водій та 37-річна пасажирка легковика ЗАЗ.

– В іномарці перебували два чоловіка – 21 та 19 років. Вони не постраждали та відмовилися від госпіталізації. За попередньою інформацією, молодики перебували в стані алкогольного сп’яніння, – розповіли у ГУ НУ у Харківській області.

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Авто роздавлене вщент: на Харківщині зіткнулися ЗАЗ та Toyota, двоє загиблих / 4 фотографии

ДТП на Хмельниччині

13 жовтня у селі Гелетинці Хмельницької області легковий Volkswagen зіткнувся з позашляховиком Toyota Prado.

За кермом Toyota перебував екс-заступник військового прокурора Західного регіону. Внаслідок удару у легковика зірвало дах. У Volkswagen їхали 47-річний чоловік та його дружина. Подружжя загинуло на місці події.