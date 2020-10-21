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Факты / Происшествия

Не понравились стены больницы: в Киеве мужчина жестоко избил врача

В Киевской больнице №17 больной напал на врача из-за того, что ему не понравилось состояние помещения в медицинском учреждении.

Мужчина ударил медицинского работника металлическим стулом по голове. Врач сразу был госпитализирован.

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При обследовании у него обнаружили сотрясение мозга, множественные раны головы и лица, перелом костей лицевого скелета и предплечья.

Нападающий сразу был задержан муниципальной охраной.

  • напад на лікаря
  • напад на лікаря
  • напад на лікаря
  • напад на лікаря
  • напад на лікаря
  • напад на лікаря
Не понравились стены больницы: в Киеве мужчина жестоко избил врача / 3 фотографии

Нападения

 

В Одессе правоохранители задержали 43-летнего мужчину, который нанес напал с ножом на прохожего. Инцидент произошел во дворе Приморского района.

Все произошло из-за словесного конфликта и того факта, что собака раненого была без намордника.

Нападающий пытался стереть следы крови с орудия преступления, однако полиции удалось задержать его и изъять нож.

Источник: Муниципальная варта

Фото: Муниципальная варта

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