У Київській лікарні №17 хворий напав на лікаря через, що йому не сподобався стан приміщення у медичному закладі.
Чоловік вдарив медичного працівника металевим стільцем по голові. Лікар одразу був госпіталізований.
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Під час обстеження у нього виявили струс мозку, множинні рани голови та обличчя, перелом кісток лицьового скелета та передпліччя.
Нападник одразу був затриманий муніципальною охороною.
Напади
В Одесі правоохоронці затримали 43-річного чоловіка, який завдав напав з ножем на перехожого. Інцидент стався у дворі Приморського району.
Все сталося через словесний конфлікт і той факт, що собака пораненого був без намордника.
Нападник намагався стерти сліди крові зі знаряддя злочину, проте поліції вдалося затримати його та вилучити ніж.
Джерело: Муніципальна варта
Фото: Муніципальна варта