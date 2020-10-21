У Київській лікарні №17 хворий напав на лікаря через, що йому не сподобався стан приміщення у медичному закладі.

Чоловік вдарив медичного працівника металевим стільцем по голові. Лікар одразу був госпіталізований.

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Під час обстеження у нього виявили струс мозку, множинні рани голови та обличчя, перелом кісток лицьового скелета та передпліччя.

Нападник одразу був затриманий муніципальною охороною.











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Напади

В Одесі правоохоронці затримали 43-річного чоловіка, який завдав напав з ножем на перехожого. Інцидент стався у дворі Приморського району.

Все сталося через словесний конфлікт і той факт, що собака пораненого був без намордника.

Нападник намагався стерти сліди крові зі знаряддя злочину, проте поліції вдалося затримати його та вилучити ніж.

Джерело: Муніципальна варта

Фото: Муніципальна варта