В Киеве группа злоумышленников пыталась подкупить горожан, чтобы они проголосовали на местных выборах за определенного кандидата.

За голос на выборах они предлагали гражданам 1 тыс. грн, однако тем, кто согласился, выплачивали только половину.

Еще 500 грн своим жертвам злоумышленники обещали выплатить после выборов.

У махинаторов изъяли список лиц, которые якобы согласились продать свои голоса во время голосования.

К преступной схеме причастны кандидат в депутаты от одной из политических сил и его помощник, сообщили в Национальной полиции, но их имена не назвали.

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“Тариф местные выборы”

Ранее в Василькове в Киевской области правоохранители открыли дело по факту подкупа учителей одной из школ.

Следствие установило, что кандидат на пост главы ОТГ на местных выборах организовал поздравление учителей с профессиональным праздником, во время которого педагогам раздали конверты с деньгами — в каждом была 1 тыс. грн.