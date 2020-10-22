У Києві група зловмисників намагалася підкупити містян, щоб вони проголосували на місцевих виборах за певного кандидата.

За голос на виборах вони пропонували громадянам 1 тис. грн, однак тим, хто погодився, виплачували тільки половину.

Ще 500 грн своїм жертвам зловмисники обіцяли виплатити після виборів.

У махінаторів вилучено список осіб, які нібито погодилися продати свої голоси під час голосування.

До злочинної схеми причетні кандидат в депутати від однієї із політичних сил та його помічник, повідомили в Національній поліції, але їхні імена не назвали.

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“Тариф місцеві вибори”

Раніше у Василькові на Київщині правоохоронці відкрили справу за фактом підкупу вчителів однієї зі шкіл.

Слідство встановило, що кандидат на посаду голови ОТГ на місцевих виборах організував привітання вчителів із професійним святом, під час якого освітянам роздали конверти з грошима – у кожному була 1 тис. грн.