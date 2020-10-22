22 октября в Киеве мать с ребенком погибли, выпав из окна многоэтажки.

Трагедия произошла в доме на улице Соломенской, 14.

По предварительной информации, женщине около 40 лет, ребенку — от четырех до шести.

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Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и медики.

Ребенок выпал из окна

В Волчанске Харьковской области полуторагодовалый мальчик выпал из окна третьего этажа, пока мать отвлеклась.

Инцидент произошел 11 октября. Ребенок остался жив, после случая он был госпитализирован в больницу.

Мальчик получил травмы и ссадины, его состояние было удовлетворительным. Полиция квалифицировала произошедшее как несчастный случай.