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Факти / Надзвичайні події

Трагедія у Києві: мати і дитина випали з вікна, обоє загинули

22 жовтня у Києві мати з дитиною загинули, випавши з вікна багатоповерхівки.

Трагедія відбулася у будинку на вулиці Солом’янській, 14.

За попередньою інформацією, жінці близько 40-ка років, дитині – від чотирьох до шести.

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Нині на місці події працюють правохоронці та медики.

Дитина випала з вікна

У Вовчанську Харківської області півторарічний хлопчик випав з вікна третього поверху, поки мати відволіклася.

Інцидент відбувся 11 жовтня. Дитина залишилася живою, після випадку його госпіталізували до лікарні.

Хлопчик отримав травми та садна, його стан був задовільним. Поліція кваліфікувала подію як нещасний випадок.

Джерело: Київ Оперативний

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