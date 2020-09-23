В Кривом Роге Днепропетровской области из окна на 12 этаже многоэтажки выпала 12-летняя девочка. Травмы были несовместимы с жизнью.

По мнению соседей, девочка могла совершить самоубийство из-за плохой оценки в школе.

И дети в школе подтвердили, что из-за плохой успеваемости у нее были проблемы с родителями. Девочка была отличницей, но подруге жаловалась, что ее заставляют много учиться.

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Учителя говорят, что она всегда была дружелюбной и приветливой, поэтому даже догадаться никто не мог, что есть какая-то угроза.

— Во всем была примером для других в классе. Нам очень жаль, что произошел такой трагический случай. Я даже не могу подобрать слова для того, чтобы каким-то образом успокоить учителей и саму себя, — рассказала Раиса Лысенко, директор школы-лицея №35.

Сейчас полиция рассматривает версию о доведении школьницы до самоубийства.

Рядом с местом трагедии нашли тетрадь с низкими оценками, которые поставила учительница украинского языка. Психологи говорят, что подростки такие вещи воспринимают иногда слишком болезненно, поэтому советуют родителям внимательно следить за настроением своих детей.

Самоубийство в Запорожье

Месяц назад в сквере в Запорожье нашли обгоревшее тело молодой девушки.

Она облила себя легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла.

Перед трагедией девушка в соцсетях делилась депрессивными мыслями, а все последние фото были с пожарами или огнем.