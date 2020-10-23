В пункте пропуска Борисполь пограничники задержали гражданина Украины, поскольку он находился в базе данных правоохранительных органов за кражу.

Мужчина в Украину прибыл рейсом из Минска. Во время проверки один из инспекторов зафиксировал, что гражданин находится в розыске.

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Когда во время задержания украинец понял, что из пункта пропуска он направится сразу в отделение полиции — начал нецензурно ругаться, хотел затеять драку и успел разбить монитор компьютера.

Работники Госпогранслужбы задержали правонарушителя, составили соответствующие материалы и передали его сотрудникам Национальной полиции.

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Нарушения на границе

В начале октября на пункте пропуска Шегини у 36-летнего украинца, который возвращался из-за границы, обнаружили почти 4,7 млн грн (£127 430 стерлингов) незадекларированной налички.

Пачки купюр номиналом £10 и £20, завернутые в фольгу, он перевозил в двух картонных коробках. Во время проверки документов водитель заметно волновался, потому пограничники решили совместно с сотрудниками таможни углубленно осмотреть салон авто.