В пункті пропуску Бориспіль прикордонники затримали громадянина України, оскільки він перебував у базі даних правоохоронних органів за крадіжку.

Чоловік до України прибув рейсом з Мінська. Під час перевірки один з інспекторів зафіксував, що громадянин перебуває у розшуку.

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Коли під час затримання українець зрозумів, що з пункту пропуску він попрямує одразу до відділку поліції – почав нецензурно лаятись, хотів вчинити бійку та встиг навіть розбити монітор комп’ютера.

Працівники Держприкордонслужби затримали правопорушника, склали відповідні матеріали та передали його співробітникам Національної поліції.

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Порушення на кордоні

На початку жовтня на пункті пропуску Шегині у 36-річного українця, який повертався з-за кордону, виявили майже 4,7 млн грн (£127 430 стерлінгів) незадекларованої готівки.

Пачки купюр номіналом £10 та £20, загорнуті у фольгу, він перевозив у двох картонних коробках. Під час перевірки документів водій помітно хвилювався, тому прикордонники вирішили спільно з співробітниками митниці поглиблено оглянути салон авто.