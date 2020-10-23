В пункті пропуску Бориспіль прикордонники затримали громадянина України, оскільки він перебував у базі даних правоохоронних органів за крадіжку.
Чоловік до України прибув рейсом з Мінська. Під час перевірки один з інспекторів зафіксував, що громадянин перебуває у розшуку.
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Коли під час затримання українець зрозумів, що з пункту пропуску він попрямує одразу до відділку поліції – почав нецензурно лаятись, хотів вчинити бійку та встиг навіть розбити монітор комп’ютера.
Працівники Держприкордонслужби затримали правопорушника, склали відповідні матеріали та передали його співробітникам Національної поліції.
Порушення на кордоні
На початку жовтня на пункті пропуску Шегині у 36-річного українця, який повертався з-за кордону, виявили майже 4,7 млн грн (£127 430 стерлінгів) незадекларованої готівки.
Пачки купюр номіналом £10 та £20, загорнуті у фольгу, він перевозив у двох картонних коробках. Під час перевірки документів водій помітно хвилювався, тому прикордонники вирішили спільно з співробітниками митниці поглиблено оглянути салон авто.