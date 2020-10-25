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Факты / Происшествия

Взрыв на танкере РФ в Азовском море: названы причины происшествия

Названы предварительные причины взрыва на российском танкере Генерал Ази Асланов в Азовском море, который прогремел 24 октября.

Одна из них — нарушение техники безопасности. Также специалисты заявляют о возможном проведении огневых работ.

Ранее озвучили версию со взрывом паров топлива.

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По информации СМИ, танкер в ближайшее время планируют отбуксировать с места чрезвычайного происшествия.

Взрыв танкера

В субботу, 24 октября, стало известно о взрыве на российском танкере в Азовском море.

Он был пустым и направлялся в Ростов-на Дону. После взрыва в судне образовались огромные пробоины.

На борту было 13 человек, все граждане РФ. 10 из уже них удалось спасти, информации о погибших нет.

Источник: ТАСС

Фото: Neftegaz.ru

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