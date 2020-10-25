Названо попередні причини вибуху на російському танкері Генерал Азі Асланов в Азовському морі, який стався 24 жовтня.

Одна з них – порушення техніки безпеки. Також фахівці заявляють про можливе проведення вогневих робіт.

Раніше озвучили версію з вибухом парів палива.

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За інформацією ЗМІ, танкер найближчим часом планують відбуксирувати з місця надзвичайної події.

Вибух танкера

У суботу, 24 жовтня, стало відомо про вибух на російському танкері в Азовському морі.

Він був порожнім і прямував до Ростова-на Дону. Після вибуху у судні утворилися величезні пробоїни.

На борту було 13 осіб, всі громадяни РФ. 10 з уже них вдалося врятувати, інформації про загиблих немає.

Джерело: ТАСС

Фото: Neftegaz.ru