В Тернопольской области в Гусятинском районе на одном из избирательных участков местный житель напал на полицейского и нанес ему телесные повреждения.

По данным полиции, происшествие случилось 25 октября в 20.24 в селе Нижбирок. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел на участок после его закрытия, на что работник полиции попросил его покинуть помещение.

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— Мужчина вел себя агрессивно, по телефону позвал на помощь сына с другом. Родственник напал на работника полиции. После нанесения телесных повреждений, злоумышленники скрылись с места преступления. Полицейскому оказали медицинскую помощь, — говорится в сообщении.

Правоохранители, которые выехали на место преступления, разыскали нападавших и доставили их в отделение полиции.

33-летнего нападающего задержали согласно ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК Украны.

Также решается вопрос об избрании меры пресечения.

Происшествия на местных выборах 2020

В Винницкой области двое мужчин совершили нападение на членов участковой избирательной комиссии и пытались отдать им избирательную документацию.

Они напали на комиссию, которая после подсчета голосов выходила из помещения участка. Правоохранители задержали нападавших и доставил в отдел полиции. Ими оказались 25 и 29-летние жители села Нестерварка Тульчинского района.