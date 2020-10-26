26 октября в городе Люботин под Харьковом жестоко избили бывшего министра аграрной политики и продовольствия Украины Игоря Швайку.

Когда он вскапывал земельный участок возле дома, за забором остановилась машина, из которой выбежали двое неизвестных. После этого они напали на политика.

По словам Швайка, мужчины были в масках и с битами.

— Неплохое начало недели. Голову зашили — спасибо специалистам Люботинской больницы.

Читайте: В центре Киева избили ветерана АТО, который недавно вернулся из плена

В Киеве пациент избил врача

В одной из столичных больниц пациент избил своего врача. Причиной агрессивного поведения стал тот факт, что ему не понравились условия в помещении заведения.

Мужчина ударил медицинского работника в голову металлическим стулом. Нападающего арестовали, а у врача обнаружили сотрясение мозга, переломы и раны.

Фото: Игорь Швайка