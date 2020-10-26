У Тернопільській області у Гусятинському районі на одній із виборчих дільниць місцевий житель напав на поліцейського та завдав йому тілесних ушкоджень.

За даними поліції, подія трапилася 25 жовтня о 20.24 у селі Нижбірок. Чоловік у стані алкогольного сп’яніння зайшов на дільницю після її закриття, на що працівник поліції попросив його покинути приміщення.

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– Чоловік поводився агресивно, телефоном покликав на допомогу сина з товаришем. Родич напав на працівника поліції. Після нанесення тілесних ушкоджень, зловмисники втекли з місця злочину. Поліцейському надали медичну допомогу, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці, які виїхали на місце злочину, розшукали нападників та доправили їх до відділення поліції.

33-річного нападника затримали згідно ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про оголошення підозри у скоєнні злочину, передбаченого ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) КК України.

Також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Надзвичайні події на місцевих виборах 2020

У Вінницькій області двоє чоловіків скоїли напад на членів дільничної виборчої комісії та намагалися віддати їм виборчу документацію.

Вони напали на комісію, яка після підрахунку голосів виходила з приміщення дільниці. Правоохоронці затримали нападників і доставив у відділ поліції. Ними виявилися 25 та 29-річні жителі села Нестерварка Тульчинського району.