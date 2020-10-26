В Днепре грибник наткнулся на изуродованное и обгоревшее тело обнаженного мужчины.

Погибшим оказался 35-летний Александр — тракторист одного из коммунальных предприятий Днепра. Он был настолько искалеченным, что жена смогла опознать тело только по нижнему белью.

В день смерти мужчина вышел из квартиры и должен был ехать к родителям в село, однако загадочно исчез.

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Александра раздели, пробили голову, переломали кости и пытались сжечь. На теле жертвы эксперты насчитали более полсотни различных повреждений.

Через две недели копы таки вышли на след убийц.

— Злоумышленники посадили его в автомобиль, вывезли в лесополосу там убили и оставили тело. Это местные жители в возрасте от 38 до 48 лет. Двое из них уже имели проблемы с законом и находились за решеткой продолжительный срок, — рассказали пресс-секретарь полиции Анна Старчевская.

О мотивах убийства подозреваемые не говорят, им грозит до 15 лет за решеткой.

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