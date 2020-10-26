У Дніпрі грибник натрапив на понівечене та обгоріле тіло оголеного чоловіка.

Загиблим виявився 35-річний Олександр – тракторист одного з комунальних підприємств Дніпра. Він був настільки покаліченим, що дружина змогла впізнати тіло тільки за спідньою білизною.

У день смерті чоловік вийшов з квартири та мав їхати до батьків у село, проте загадково зник.

Читайте: В Одесі чоловік зарізав знайомого і заховав труп на балконі

Олександра роздягли, проболи голову, переламали кістки та намагалися спалити. На тілі жертви експерти нарахували понад пів сотні різних пошкоджень.

За два тижні копи таки вийшли на слід вбивць.

– Зловмисники посадили його в автомобіль, вивезли до лісосмуги там вбили і залишили тіло. Це місцеві мешканці віком від 38 до 48 років. Двоє з них вже мали проблеми із законом і перебували за ґратами тривалий строк, – розповіли прес-секретар поліції Ганна Старчевська.

Про мотиви вбивства підозрювані не кажуть, їм загрожує до 15 років за ґратами.

Під Києвом намагалися приховати вбивство чоловіка

У Київської області господарі будинку зарізали гостя. Злочин стався на весіллі.

Між двома чоловіками зав’язався конфлікт. Молодший вихопив ножа і вдарив у спину старшого товариша . 41-річний чоловік помер на місці.