Рятувальники винесли немовля на руках: на Одещині в будинку загорілась електрощитова

В Одеській області вранці у багатоповерховому будинку задимилася електрощитова.

Про це повідомили рятувальники ДСНС після ліквідації пожежі.

– До Служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення на 8 поверсі 9-ти поверхового будинку у смт Сергіївка на вул. Гагаріна, 18, що у Білгород-Дністровському районі.

Під час ліквідації пожежі, працівники ДСНС врятували 3 мешканців будинку, з них 1 дитину та евакуювали 2 людей.

Пожежу локалізували о 7.37 та ліквідували о 7.55 на площі 1,5 м². Загиблих та постраждалих немає.

Від ДСНС залучали 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

Пожежа у Києві

У Києві вночі сталася пожежа у житловому будинку. Працівники ДСНС евакуювали 20 мешканців, з них вісім дітей.

У 12-поверховому житловому будинку, в одній із квартир, на останньому поверсі, виникло загоряння. Вогнем охопило 30 кв. м та балкон. Вогнеборці відразу ж розпочали евакуацію людей та гасіння пожежі.