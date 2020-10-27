В Днепре двое мужчин пытались похитить бюллетени с результатами голосования на местных выборах. Один из злоумышленников напал на представителя избирательного участка и выхватил мешок с бюллетенями. Кража произошла во время перевозки документов с результатами голосования.

О преступлении в полицию сообщили 26 октября около 4.00. Выяснилось, что неизвестные пытались похитить бюллетени.

Материалы перевозили по проспекту Дмитрия Яворницкого. Один из злоумышленников выхватил мешок с бюллетенями у работника избирательной комиссии и начал убегать.

Читайте: Как прошли выборы 2020 в Украине

Полиция пошла вслед за правонарушителем. В свою очередь последний, бросил мешок и убежал. Бюллетени не повредили, их передали избирательной комиссии.

Сейчас следствие устанавливает людей, причастных к преступлению.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 158-1 (Незаконное использование избирательного бюллетеня, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня) Уголовного кодекса Украины.

Как срывали местные выборы 2020

Кроме краж бюллетеней после выборов, злоумышленники пытались сорвать процесс голосования на местных выборах в Украине 2020.

13 раз экспертам взрывотехнической службы Нацполиции приходилось выезжать на избирательные участки в разных областях Украины для проверки сигналов о минировании. Все они не подтвердились.

Фото: Dreamstime