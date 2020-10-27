У Дніпрі двоє чоловіків намагалися викрасти бюлетені з результатами голосування на місцевих виборах. Один із зловмисників напав на представника виборчої дільниці та вихопив мішок з бюлетенями. Крадіжка сталася під час перевезення документів з результатами голосування.

Про злочин в поліцію повідомили 26 жовтня близько 4.00. З’ясувалося, що невідомі намагалися викрасти бюлетені.

Матеріали перевозили по проспекту Дмитра Яворницького. Один із зловмисників вихопив мішок з бюлетенями у працівника виборчої комісії та почав тікати.

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Поліція пішла слідом за правопорушником. У свою чергу останній, кинув мішок та втік. Бюлетені не пошкодили, їх передали виборчій комісії.

Нині слідство встановлює людей, які причетні до злочину.

Відкрито справу за ч. 3 ст. 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня) Кримінального кодексу України.

Як зривали місцеві вибори 2020

Окрім крадіжок бюлетенів після виборів, зловмисники намагалися зірвати процес голосування на місцевих виборах в Україні 2020.

13 разів експертам вибухотехнічної служби Нацполіції доводилося виїжджати на виборчі дільниці в низці областей України для перевірки сигналів про мінування. Всі вони не підтвердилися.

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