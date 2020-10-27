В Киеве правоохранители задержали иностранца, подозреваемого в убийстве мужа.

По данным полиции Киева, после совершения преступления злоумышленник пытался бежать из столицы, но на трассе в Киевской области оперативные работники нашли.

— Около 03.00 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что на проспекте Победы лежит мужчина с ножевыми ранениями, — сообщает полиция.

По словам руководителя полиции Киева Андрея Крищенко, было установлено, что у ресторана между 31-летним мужчиной и неизвестным возник конфликт, в ходе которого незнакомец несколько раз ударил мужчину ножом, а затем скрылся.

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Пострадавший гражданин Грузии скончался на месте от полученных ранений.

— Благодаря камерам видеонаблюдения, установленных в рамках программы Безопасный город, мы установили маршрут передвижения подозреваемого и начали его преследовать. Ориентировка сразу передали коллегам из Киевской области и благодаря слаженной работе мы задержали злоумышленника на трассе в 55 километрах от Киева, — сообщил Корищенко.















Заколол ножом посреди улицы: в Киеве задержали иностранца за убийство мужчины / 4 фотографии

Злоумышленником оказался гражданин Казахстана, 1980 года рождения. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас правоохранители проверяют законность его пребывания на территории Украины

По факту убийства открыли дело по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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Жестокие убийства

В Днепре грибник наткнулся на изуродованное и обгоревшее тело обнаженного мужчины.

Погибшим оказался 35-летний тракторист одного из коммунальных предприятий Днепра. Он был настолько искалеченным, что жена смогла узнать тело только по нижнему белью. В день смерти мужчина вышел из квартиры и должен был ехать к родителям в село, однако загадочно исчез.

На теле жертвы эксперты насчитали более полусотни различных повреждений.