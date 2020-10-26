В Киеве посреди улицы нашли изуродованное тело женщины. Несколько десятков правоохранителей с собаками прочисалы все дворы на столичной Троещине.

На бездыханное тело женщины наткнулись случайные прохожие с самого утра. Она лежала на земле за остановкой. Она была полуголая, вся окровавленная и в синяках. Очевидцы рассказывают, одежда на женщине был растерзана, штаны спущены, а рядом валялась бутылка.

По предварительной версии, преступник перед тем, как убить жертву, изнасиловал ее. Возле тела эксперты нашли кучу волос.

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Жертву убийцы звали Татьяна. Женщина жила недалеко от того места, где ее нашли.

— Криминалисты обнаружили следы асфиксии, которые указывают на то, что ее задушили. Рядом были вещи женщины и правоохранители установили ее личность, это 46 — летняя жительница Киева, — рассказали в полиции.

Злоумышленника удалось задержать менее чем за сутки. 32-летний житель Херсонщины признался в содеянном. Он рассказал, что отдыхал с женщиной на скамейке неподалеку, однако затем пара начала ссориться.

Убийство в Одесской области

В Одесской области, в селе Лиманское, мужчина напал на собственную жену. Он разбил ей голову, это стало причиной смерти женщины.

Пара давно разорвала отношения, однако они жили в одном доме. Мужчина и женщина часто ссорились. Их конфликты перерастали в драки.