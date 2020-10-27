У Києві правоохоронці затримали іноземця, який підозрюється у вбивстві чоловіка.

За даними поліції Києва, після вчинення злочину зловмисник намагався втекти зі столиці, але на трасі у Київській області оперативні працівники його знайшли.

– Близько 03.00 до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Перемоги лежить чоловік із ножовими пораненнями, – повідомляє поліція.

За словами керівника поліції Києва Андрія Крищенка, було встановлено, що біля ресторану між 31-річним чоловіком і невідомим виник конфлікт, під час якого незнайомець декілька разів вдарив чоловіка ножем, а потім втік.

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Потерпілий громадянин Грузії помер на місці від отриманих поранень.

– Завдяки камерам відеоспостереження, встановлених у рамках програми Безпечне місто, ми встановили маршрут пересування підозрюваного та почали його переслідувати. Орієнтування відразу передали колегам із Київської області та завдяки злагодженій роботі ми затримали зловмисника на трасі за 55 кілометрів від Києва, – повідомив Крищенко.















Заколов ножем посеред вулиці: у Києві затримали іноземця за вбивство чоловіка / 4 фотографии

Зловмисником виявився громадянина Казахстану, 1980 року народження. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України. Наразі правоохоронці перевіряють законність його перебування на території України

За фактом вбивства відкрили справу за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Жорстокі вбивства

У Дніпрі грибник натрапив на понівечене та обгоріле тіло оголеного чоловіка.

Загиблим виявився 35-річний тракторист одного з комунальних підприємств Дніпра. Він був настільки покаліченим, що дружина змогла впізнати тіло тільки за спідньою білизною. У день смерті чоловік вийшов з квартири та мав їхати до батьків у село, проте загадково зник.

На тілі жертви експерти нарахували понад півсотні різних пошкоджень.