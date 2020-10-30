Увечері 29 жовтня, у зоні проведення ООС на Донбасі, зафіксовано низку обстрілів. Поранено двох українських військових.

Вогонь відкрили о 20.40 з напряму Ужівка на Водяне зі стрілецької зброї та використанням РПГ. У бою поранення отримав один військовий.

Також 29 жовтня о 21.40 поблизу Золотого-4 противник скинув гранату ВОГ-25 з БПЛА. Отримав легке поранення ще один український військовослужбовець.

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– Нашим пораненим військовослужбовцям надано кваліфіковану медичну допомогу, їх стан задовільний, – зазначили в українській делегації.

Загибель військових

Від початку поточної доби, 30 жовтня, збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню.

Опівночі противник, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, двічі відкривав прицільний вогонь по позиціях наших захисників неподалік Водяного.

– На жаль, унаслідок ворожого вогню два українських військовослужбовці отримали поранення, несумісні з життям, – заявили у штабі ОСС.

Ситуація на Донбасі

Розвідка ворога активізувалися та працює ледь не по всій лінії фронту на Донбасі. Паралельно з нею ворог не припиняє провокувати зброєю.

Окупанти нерідко після обстрілів підіймають у небо квадрокоптери та впритул наближаються до наших позицій.

Джерело: Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі, ООС