PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Движение по мосту Патона восстановлено — КГГА

1 ноября в Нацполицию поступила информация о минировании моста Патона, объект проверяли специалисты.

Информацию правоохранители получили в 10.28, с этого времени движение было временно ограничено в обоих направлениях.

Однако в 11.36 в КГГА сообщили о возобновлении работы объекта.

Читайте: В Днепре третьеклассница “заминировала” школу, родителям грозит штраф

Минирование всех электростанций

2 октября неизвестный сообщили о “минировании” всех электростанций, которые находятся на территории Украины.

Сообщение пришло полицейским в Запорожской области, они оперативно распространили информацию среди коллег с других регионов.

Специалисты провели проверку объектов на наличие взрывоопасных объектов. В результате они не обнаружили никаких опасных предметов.

Подробнее о ситуации с минированием всех электростанций в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Нацполиция, КГГА

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка