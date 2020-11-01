1 ноября в Нацполицию поступила информация о минировании моста Патона, объект проверяли специалисты.
Информацию правоохранители получили в 10.28, с этого времени движение было временно ограничено в обоих направлениях.
Однако в 11.36 в КГГА сообщили о возобновлении работы объекта.
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Минирование всех электростанций
2 октября неизвестный сообщили о “минировании” всех электростанций, которые находятся на территории Украины.
Сообщение пришло полицейским в Запорожской области, они оперативно распространили информацию среди коллег с других регионов.
Специалисты провели проверку объектов на наличие взрывоопасных объектов. В результате они не обнаружили никаких опасных предметов.
Подробнее о ситуации с минированием всех электростанций в Украине читайте на Фактах ICTV.
Источник: Нацполиция, КГГА