1 листопада до Нацполіції надійшла інформація про замінування мосту Патона, об’єкт перевіряли фахівці.

Інформацію правоохоронці отримали о 10.28, з цієї години рух був тимчасово обмежено в обох напрямках.

Однак об 11.36 в КМДА повідомили про відновлення роботи об’єкту.

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Замінування всіх електростанцій

2 жовтня невідомий повідомили про “замінування” всіх електростанцій, які перебувають на території України.

Повідомлення отримали співробітники поліції у Запорізькій області, вони оперативно розповсюдили інформацію серед колег з інших регіонів.

Фахівці провели перевірку об’єктів на наявність вибухонебезпечних об’єктів. В результаті вони не виявили жодних небезпечних предметів.

Детальніше про ситуацію із замінуванням всіх електростанцій в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Нацполіція, КМДА