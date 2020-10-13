В Днепре полиция установила личность третьеклассницы, которая сообщила о “минировании” школы.
12 октября примерно в 15.20 на линию “102” сообщили о минировании одной из школ г. Днепра. 120 учеников и учителей эвакуировали из учебного заведения.
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Работники взрывотехнической службы обследовали здание школы и прилегающую территорию.
— В результате никаких взрывчатых или опасных устройств обнаружено не было, — говорится в сообщении.
Правоохранители провели расследование и установили, что о минировании школы сообщила ученица третьего класса. В присутствии психолога и родителей девочка объяснила, что она пошутила.
Школьница не догадывалась о последствиях такого поступка. Родителям девочки грозит штраф.
На отца третьеклассницы полицейские составили административный протокол по ст.184 КУоАП (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).
Рабочих киевской ТЭЦ-6 эвакуировали из-за информации о минировании
В Киеве эвакуировали сотрудников ТЭЦ-6 из-за сообщения о минировании.
По результатам проверки взрывоопасных предметов не нашли. Сейчас все работает в штатном режиме.