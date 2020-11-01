Київські правоохоронці затримали чоловіка, який 1 листопада повідомив про замінування кількох об’єктів у столиці, зокрема і мосту Патона.

Ним виявився 27-річний мешканець Чернігівської області.

Свій вчинок він не пояснив, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 КК України. За неправдиве інформування про мінування чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі.

Замінування мосту Патона

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1 листопада правоохоронці отримали три повідомлення про замінування об’єктів на території Печерського району, зокрема мосту Патона.

Через це рух мостом було обмежено, правоохоронці проводили перевірку.

Жодних небезпечних предметів вони не виявили, через це роботу об’єкта відновили. Детальніше про замінування мосту Патона у Києві читайте на Фактах ICTV.