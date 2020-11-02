Министерство внутренних дел не исключает версию теракта в Вене.

Об этом заявили в полиции пишет местное издание Kurier.

Полиция оцепила район и проводит операцию по задержанию преступников. Сколько их было, неизвестно, их мотивы также пока неясны. Силовики не исключают версию теракта.

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Стрельба в Вене

Стрельбу в Вене устроил неизвестный мужчина с автоматом. По данным СМИ, открыл огонь возле синагоги вблизи площади Шведенплатц.

В результате инцидента как минимум один человек получил ранения.

Позже стало известно, что раненых несколько, а нападающий взорвал себя.

Источник: Kurier