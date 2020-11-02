В Константиновском районе Донецкой области 49-летняя женщина установила во дворе знакомой растяжку с гранатой.

В результате взрыва 55-летняя женщина получила многочисленные травмы и ожоги: выяснилось, что между соседками был давний конфликт.

— В конце июня злоумышленница прибыла в село Иванополье в Донецкой области, имея при себе гранату РГД-5 и металлическую проволоку, подключенную к чеке. Устройство фигурантка приобрела и хранила дома вопреки закону, — говорится в сообщении.

К счастью, потерпевшей удалось вовремя среагировать на взрыв: никто из членов ее семьи не пострадал.







Растяжка с гранатой как месть: в Донецкой области женщина хотела подорвать соседку / 2 фотографии

2 ноября все материалы дела были переданы в суд: подозреваемой предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с боевыми припасами) УК Украины.

Обвиняемой грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.