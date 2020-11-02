У Костянтинівському районі Донецької області 49-річна жінка встановила на подвір’ї знайомої розтяжку з гранатою.

Внаслідок вибуху 55-річна жінка отримала численні травми та опіки: з’ясувалося що між сусідками був давній конфлікт.

– Наприкінці червня зловмисниця прибула в село Іванопілля на Донеччині, маючи при собі гранату РГД-5 та металевий дріт, під’єднаний до чеки. Пристрій фігурантка придбала і зберігала вдома всупереч закону, – йдеться у повідомленні.

На щастя, потерпілій вдалося вчасно зреагувати на вибух: ніхто з членів її родини не постраждав.







Розтяжка з гранатою як помста: на Донеччині жінка хотіла підірвати сусідку / 2 фотографии

2 листопада усі матеріали справи було передано до суду: підозрюваній висунуто звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ст. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (Замах на умисне вбивство, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження з бойовими припасами) КК України.

Обвинуваченій загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.