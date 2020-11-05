Истекала кровью и просила спасти: полицейский под участком нашел раненую женщину

В Ровенской области полицейский нашел раненую в живот женщину за несколько десятков метров от участка. Она истекала кровью, но была в сознании и просила спасти ее.

По словам полицейского, у пострадавшей было сильное кровотечение, он завел ее в участок и оказал первую помощь.

— Я взял раствор для дезинфекеции, промыл ей рану и сказал прижать и держать этот тампон для того, чтобы предотвратить кровотечение, — рассказывает Антон Крук.

Однако, остановить кровотечение не удалось — рана была слишком глубокая. Пострадавшую в тяжелом состоянии скорая доставила в областную больницу. Ее сразу положили на операционный стол.

Операция прошла удачно. Сейчас жизни женщины уже ничего не угрожает.

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Потерпевшая рассказала, что мужчина хотел выпить с женщиной, но она отказала.

— Он взял кофе, мы попили, он меня обнял, будто для извинений, и взял пырнул. Пошел в полицию и сдался.

У мужчины и женщины — двое общих детей. Но, по словам пострадавшей, она со своим обидчиком уже давно не живет.

Полицейские установили, что между супругами произошел конфликт на почве ревности.

Нападающий уже арестовали. Его грозит восемь лет за решеткой.

В конце октября в Киеве 39-летняя женщина из ревности порезала своего знакомого и оставила его за дверью квартиры.

Мужчину доставили в больницу с проникающими колото-резаными ранами, он находится в тяжелом состоянии.

Как выяснилось, вместе со знакомым женщина распивала алкогольные напитки у себя дома: позже на почве ревности между ними возникла ссора, которая переросла в драку.