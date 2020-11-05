Стікала кров’ю і просила врятувати: поліцейський під відділком знайшов поранену жінку

У Рівненській області поліцейський знайшов поранену у живіт жінку за кілька десятків метрів від відділку. Вона стікала кров’ю, але була притомна і просила врятувати її.

За словами поліцейського, у постраждалої була сильна кровотеча, він завів її у відділок і надав першу допомогу.

– Я взяв розчин для дезінфекеції, промив їй рану і сказав притулити і тримати цей тампон для того, щоб запобігти кровотечі., – розповідає Антон Крук.

Однак, зупинити кровотечу не вдалося – рана була надто глибока. Постраждалу в тяжкому стані швидка доправила в обласну лікарню. Її одразу поклали на операційний стіл.

Операція пройшла вдало. Зараз життю жінки вже нічого не загрожує.

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Потерпіла розповіла, що чоловік хотів випити з жінкою, та відмовила.

– Він взяв каву, ми попили, він мене обняв, ніби для вибачень, і взяв пирнув. Пішов у поліцію і здався.

У чоловіка й жінки – двоє спільних дітей. Але, за словами постраждалої, вона зі своїм кривдником вже давно не живе.

Поліцейські встановили, що між подружжям стався конфлікт на ґрунті ревнощів.

Нападника вже арештували. Його загрожує вісім років за ґратами.

Наприкінці жовтня у Києві 39-річна жінка через ревнощі порізала свого знайомого і залишила його за дверима квартири.

Чоловіка доставили до лікарні з проникаючими колото-різаними ранами, він перебуває у важкому стані.

Як з’ясувалося, разом зі знайомим жінка розпивала алкогольні напої у себе вдома: згодом на ґрунті ревнощів між ними виникла сварка, яка переросла у бійку.