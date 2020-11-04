В Печенежском районе Харьковской области 43-летний мужчина жестоко избил и порезал свою жену.

Окровавленная женщина смогла вырваться из рук мужа и прибежала за помощью к своей соседке, которая и вызвала полицию.

Выяснилось, что задержанный уже отбывал наказание за умышленное убийство своей бывшей жены.

— После возвращения домой 34-летнюю женщину поджидал ее пьяный муж, который, обвинив ее в измене, поджег дом. Впоследствии он схватил жену, силой затащил в пристройку во дворе, достал нож и начал наносить ей удары по голове, шее и руках, — говорится в сообщении полиции.















Избивал и резал лицо: на Харьковщине мужчина едва не убил жену из-за ревности / 4 фотографии

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С многочисленными ножевыми ранениями головы и рук пострадавшую доставили в больницу.

Тем временем злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.15, ч.1 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) и ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение имущества) УК Украины.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Из-за ревности: в Киеве женщина порезала знакомого

В конце октября в Киеве 39-летняя женщина из ревности порезала своего знакомого и оставила его за дверью квартиры.

Мужчину доставили в больницу с проникающими колото-резаными ранами, он находится в тяжелом состоянии.

Как выяснилось, вместе со знакомым женщина распивала алкогольные напитки у себя дома: позже на почве ревности между ними возникла ссора, которая переросла в драку.